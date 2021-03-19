Участница «Холостяка» отметилась на дне рождения дочери Тимати

В Stories личного блога модели Марии Вебер появилось видео с праздника дочери шоумена Тимати. Одна из претенденток на место победительницы в новом сезоне шоу «Холостяк» прилетела на Мальдивы, где отдыхает сам Тимур Юнусов.

Мария разместила ролик, в котором показала торжество семьи Юнусовых. Тимати вместе с наследницей разрезали праздничный торт в виде парусного корабля. На заднем плане факелами было выложено имя девочки.

Вебер добавила к записи эмодзи в виде праздничных фейерверков, а также подписала цифру семь. Именно столько исполнилось дочери музыканта Тимати и модели Алены Шишковой.

Отметим, Вебер полетела на Мальдивы в составе кэмп-лагеря Тимура Юнусова. Мария берет уроки серфинга у самого создателя лейбла Blackstar. Также студентку журфака видят в компании Тимати и на свиданиях в ресторанах.

Напомним, Мария первой появилась в проекте на этапе знакомства девушек с холостяком. Вебер запомнилась Тимати подарком и ярким платьем. Девушка выбрала для себя наряд насыщенного синего цвета. Оказалось, это любимый оттенок исполнителя. А Тимуру Мария преподнесла доску для серфинга с числом 13 и красными розами.

Смотрите также: