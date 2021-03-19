«Особенно прекрасен в этот дождь»: Тимати отметил день рождения дочери в океане на досках для серфинга

В одной из последних публикаций личного микроблога Тимати появилась видеозапись артиста с его дочерью Алисой. Знаменитость вместе с наследницей отпраздновали седьмой день рождения девочки на Мальдивах.

Напомним, Алиса — старший ребенок шоумена Тимура Юнусова. Матерью малышки является бывшая девушка Тимати, модель Алена Шишкова.

Недавно Тимати улетел на Мальдивы. Его сопровождала дочь. От папы Алиса переняла любовь к экстремальным видам спорта. Юнусова просто обожает кататься на доске для серфинга и укрощать строптивые волны океана. Особенно, если она делает это на свой седьмой день рождения в компании любящего отца.

«Я благодарю Бога за возможность разделить лучше моменты жизни со своими детьми. Твой седьмой День Рождения особенно прекрасен в этот дождь, вместе на досках в воде! Я тебя очень люблю и буду и дальше отвечать за качество твоих волн по жизни, Алиса», — обратился к малышке Тимур.

Тимати записал видео, в котором вместе с Алисой финишировал на берег после длительного заплыва. Девочка была одета в розовый плавательный костюм, Тимур выбрал кипенно-белую экипировку для серфинга.

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