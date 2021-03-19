«Выйду в маске Филиппа Бедросовича»: Регина Тодоренко заговорила о третьем сезоне шоу «Маска»

В ближайшее воскресенье, 21 марта, будет праздноваться Международный день Кукол. Отмечая столь прекрасное событие, автор и ведущий программы «Однажды» телеканала НТВ Сергей Майоров побеседует с членами жюри шоу «Маска», самой разговорчивой судьей Региной Тодоренко и самым прозорливым судьей Тимуром Родригезом.

Они расскажут о своем детстве, любимых игрушках, и конечно же, шоу «Маска», которое занимает сейчас большую часть в их жизни. Регина Тодоренко призналась, что в восторге от проекта и дала понять, что надеется стать членом жюри и в третьем сезоне «Маски».

«Мне так нравится наш проект, потому что здесь я могу быть кем угодно. Даже жюри могут почувствовать себя под маской, могут быть в разном амплуа, могут раскрываться… Посмотрим, кстати, что нас ожидает в третьем сезоне. Может быть, я выйду в маске Филиппа Бедросовича», — поделилась Регина Тодоренко.

Еще одним гостем программы «Однажды», которая выйдет в эфир в ближайшее воскресенье, 21 марта, станет новое лицо канала НТВ Антон Привольнов. С недавнего момента вместе с Лерой Кудрявцевой он ведет программу «Звезды сошлись». Привольнов расскажет, какие изменения, помимо контракта с НТВ, произошли в его жизни за последнее время.

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