«Еще два нижних»: у дочери Ирины Слуцкой режутся первые зубки

Серебряный и бронзовый призер Олимпиад Ирина Слуцкая опубликовала свежий снимок младшей дочери Киры. Примечательно, что на предыдущих снимках у девочки еще не было зубов. Сейчас же малышка улыбалась во все свои шесть белоснежных зубика.

Ирина рассказала, что у годовалой Киры прорезались еще два молочных зуба. При этом Слуцкая с мужем не сразу догадались, почему дочка неожиданно приболела.

«А мы сначала не поняли, думали, что заболела. Соплей полный нос, хрипит… Оказалось — зубки. Забавно, что меня это застало врасплох. Я же мама со стажем, должна быть готова ко всему. Но в такие моменты иногда теряюсь», — призналась фигуристка.

Телеведущая сфотографировала подросшую дочь в розовой кофточке с цветочным принтом и рюшами на груди. Светловолосая девочка с зелеными глазами улыбалась, глядя на маму.

«Принимаем поздравления. У нас режутся еще два нижних зубика! Скоро их там будет уже четыре. Поэтому улыбка Киры сегодня зубастая», — похвасталась Ирина.

Напомним, недавно Слуцкая порадовалась упорству своей старшей дочери Варвары. Знаменитость показала домашнюю тренировку начинающей спортсменки.

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