«Как «день сурка»: Надежда Бабкина отказалась от интервью на свое 71-летие

Телеведущая и певица Надежда Бабкина отменила все беседы с журналистами в свой день рождения, сообщил ее пресс-атташе Сергей Рябов.

Он отметил, что артистка приняла такое решение, потому что сильно устала за год. Свое 71-летие знаменитость захотела встретить подальше от интервьюеров.

«Мы решили отказаться от всех интервью по поводу ее дня рождения. Мы решили отказаться от его освещения в этом году, так как этот год был как «день сурка», — передает слова пресс-атташе Бабкиной ФАН.

Напомним, что Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года в небольшом городе Ахтубинске Астраханской области. Сегодня Надежда Георгиевна руководит вокальным ансамблем «Русская песня». Примечательно, что артистка сформировала его еще во время учебы в Музыкальном училище имени Гнесиных. С 2007 года Бабкина начала чаще появляться на телевидении. Сначала певица была ведущей кулинарного шоу «Рецепты судьбы» на канале ТВ-3. Теперь «казачка» Надя блистает в программе Модный приговор» на Первом канале.

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