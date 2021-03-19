«Дорогой»: Юдашкина в брюках-дудочках показала Леонтьева после концерта

Жена именитого кутюрье Марина Юдашкина опубликовала совместное с Валерием Леонтьевым фото в своем аккаунте. Топ-менеджер Модного дома Valentin Yudashkin оставила поздравление в комментариях под снимком.

Возлюбленная модельера Валентина Юдашкина посвятила пост другу семьи и артисту Валерию Леонтьеву. Отметим, певцу исполнилось 72 года.

«Валера! Дорогой! С днем рождения!» — написала Юдашкина в комментариях под фото.

Знаменитость отметилась с именинником в гримерке после концерта. Юдашкина примерила брюки-дудочки. Крупные стразы цвета бушующего моря украсили трикотажный костюм Марины. Свой лук бизнесвумен дополнила вишневыми лодочками.

Леонтьев выбрал такие же темно-синие брюки. Однако из другой ткани — плотного денима. Также артист надел серую хлопковую футболку с разводами болотного цвета и узором на груди. В качестве обуви у Леонтьева были кроссовки в стиле милитари.

Поклонники знаменитостей восхитились свежим снимком Юдашкиной и Леонтьева:

«Сколько в вас красоты, добра, света!», «Какой он молодец!! В таком возрасте и в такой форме! С днем рождения!! Здоровья», «Какие вы оба классные».

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