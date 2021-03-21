«Берите пример»: Пугачева, Бузова, Валерия и другие звезды отметились в трендовых ободках этой весны

Каждая из знаменитостей удачно вписала модный аксессуар в свой стиль. Фэшн-эксперт Кира Дихтяр прокомментировала образы селебрити и рассказала читателям сайта Teleprogramma.pro, как сделать правильный выбор украшения.

С наступлением весны расцветает не только природа, но и гардеробы модниц. Образы красавиц становятся ярче, жизнерадостнее и оригинальнее, чем в период зимы. Безусловно, одним из самых беспроигрышных приемов, которые позволяют разнообразить наряд, являются украшения. И в новом сезоне на модный Олимп взобрался ободок.

Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко призвала модниц покупать немедленно этот простой, но трендовый аксессуар.

«Если вы еще вдруг не приобрели для себя актуальный ободок, то самое время», — заметила стилист в эфире шоу «Модный приговор». – «Ободок нынешнего сезона, особенно среди российских молодых дизайнеров, обладает достаточным количеством предложений».

И вот уже не одна звезда, а сразу несколько вписали в свой образ трендовый аксессуар. Вместе с моделью, фэшн-экспертом Кирой Дихтяр мы оценили наряды знаменитостей, отметившихся с ободками на голове.

Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко часто для повседневных образов использует шелковый платок. Она повязывает его как ободок, и это один из самых простых способов вписать в свой стиль трендовое украшение, разнообразив прическу.

«Идеальный вариант ободка на каждый день в виде симпатичного платочка продемонстрировала Регина Тодоренко. Обычная бандана или любой шелковый платочек, аккуратно повязанный на голове, станет спасением в те дни, когда делать укладку вам совершенно некогда и нужно бежать по делам в джинсах и свитшоте. Однако, для вечернего выхода рекомендую подобрать вариант поинтереснее и подчеркнуть таким образом ухоженные волосы», — отметила Кира Дихтяр.

Алла Пугачева

К примеру, в вечерний аутфит ободок виртуозно вписала Алла Пугачева, доказав, что экстравагантный аксессуар со смелым декором может стать ключевой частью образа для выхода в свет.

На Примадонне массивный аксессуар, щедро усеянный камнями и украшенный бантом из органзы черного цвета. Его легенда эстрады выбрала для посещения юбилея блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

«Смотрится очень эффектно и мне нравится, что это единственный яркий акцент в наряде Примадонны», — отметила модный эксперт. — «Возможно, в сочетании с ярким нарядом эта деталь была бы лишней. Берите с Аллы Борисовны пример и подбирайте ободки в цвет наряда, если боитесь ошибиться. Взгляните так же на Валерию, которая надела отделанный шелком массивный ободок, напоминающий тюрбан, в цвет наряда».

Валерия

Вслед за Пугачевой в свой гардероб добавила объемный ободок и певица Валерия. Звезда появилась на съемках в алом образе с массивным аксессуаром на голове, немного уступающим по размерам украшению Примадонны.

Жена Иосифа Пригожина показала, что у нее среди украшений для волос есть и минималистичные аксессуары. К примеру, в другом образе в стиле бэби-долл Валерия оформила укладку тиарой. Но такой ободок, по мнению Киры Дихтяр, лучше оставить маленьким девочкам.

Ольга Бузова

Вслед за Валерией тиару выгуляла и певица Ольга Бузова. Однако, вердикт модного эксперта и в случае с образом теледивы аналогичный – лучше не стоит останавливать выбор на такой модели украшения.

«Не стоит брать пример с Ольги Бузовой и Валерии, которые в качестве ободка выбрали подобие тиар, усеянных стразами. Смотрится довольно пошло и неоправданно, словно из гардероба девочки-школьницы. Сегодня таких ободков полно в каждом магазине бижутерии и как-то элегантно выделиться из толпы с его помощью вряд ли получится. Помните, как лет десять назад на волне популярности певицы Ланы дель Рей массивные ободки в виде цветов успели всем порядком намозолить глаз? Думаю, что даже такая модель будет смотреться интереснее, если вам захочется на один вечер почувствовать себя принцессой», — отметила Кира Дихтяр.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного уровня, актриса, модный блогер. В портфолио Киры — участие в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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