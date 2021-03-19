«Лев — царь зверей!»: Ольга Арнтгольц рассекретила имя новорожденного сынишки

Татьяна и Ольга Арнтгольц снова стали мамами. Об этом сестры-близняшки рассказали своим поклонникам в Instagram. Самой интересной деталью стало то, что они рожали с разницей в двадцать дней. Сначала на свет появился сын Ольги, а потом наследник Татьяны. К слову, у сестры возлюбленной Марка Богатырева уже трое детей. Ольга также воспитывает семилетнюю дочку Анну от актера Вахтанга Беридзе и четырехлетнего Акима от режиссера Дмитрия Петруня. А у Татьяны есть 11-летняя дочка Маша от Ивана Жидкова. К слову, родители сестер живут в Калининграде. Актрисы часто наведываются на малую родину, чтобы навестить близких.

«Тети двойняшки плюс дяди синхронисты равняется ляльки!» — подписала снимок с сестрой Ольга.

При этом свой свежий пост в микроблоге актриса сопроводила тегами «с днем рождения нас» и «Лев — царь зверей». Судя по всему, Ольга дала сыну такое сильное и запоминающееся имя как Лев. А малыша в семье Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева назвали Данилой. Об этом сообщил муж ведущей программы «Жди меня».

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