«Очень красивая штучка»: Ксения Бородина получила в подарок маленькую сумочку Prada на серебристой цепочке

В Stories личного профиля экс-ведущая проекта «Дом-2» — Ксения Бородина — показала своим поклонникам подарки дорогих брендов. Примечательно, что знаменитость получает так много презентов, что до сих пор разбирает сувениры на 8 Марта.

Ксения вместе с дочками Теоной и Марусей после семейного ужина стали распаковывать подарки, которые она получила на Международный женский день. К слову, в этот день Бородина праздновала еще и свое 38-летие.

«Очень красивая штучка! Какая красота, спасибо!» — порадовалась Ксения первому распакованному презенту.

Отметим, что это была сумочка небезызвестного модного дома Prada. Бородина получила от них белоснежную сумку с металлическим корпусом на серебристой цепочке. На самой вещице виднелась красная эмблема фэшн-лейбла.

Далее Бородина стала рассматривать вторую подарочную коробку. Там оказалась бейсболка кипенно-белого цвета бренда Bottega Veneta. Ее знаменитости подарила коллега.

«Смотри, какая красота! Спасибо!» — восклицала Бородина, которая не могла налюбоваться обновкой.

Напомним, что недавно Ксения Бородина похвасталась еще и новым плюшевым пальто сливочного цвета.

Смотрите также: