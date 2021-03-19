«Пришла на телевизионный проект просто в толпе»: Дубцова дала совет конкурсантам «Ну-ка, все вместе!»

Певица Ирина Дубцова станет гостьей нового выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!» на «России 1», сообщает пресс-служба канала. Она займет место в составе жюри под предводительством певца Сергея Лазарева. Звезда перед очередными испытаниями дала хороший и дельный совет всем конкурсантам.

«Я уверена, что именно такие конкурсы могут стать отличной стартовой площадкой для исполнителя. Я сама однажды пришла на телевизионный проект просто в толпе. Я выиграла, и теперь вся страна поет мои песни уже 17 лет подряд». Ирина Дубцова

Отметим, что в новом выпуске жюри будут покорять сразу восемь новых участников. Среди них есть знаковые персоны. К примеру, итальянец Грег Рега, который выиграл подобный конкурс у себя на родине. Ему придется бороться с сильными соперниками. В частности, со звездой шансона Натальей Райской. Также в новом выпуске зрители увидят и Маргариту Багдасарян. Она сказала ранее, что среди сотни присутствует ее бывший бойфренд. Певица хочет ему показать, кого он потерял.

Кому именно из сотни будет посвящено ее выступление, зрители смогут узнать в это воскресенье, 21 марта, в 17:45, на телеканале «Россия 1».

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