«Обнимаю крепко-крепко»: 71-летняя Пугачева в бархатной фуражке и круглых очках предстала с Леонтьевым

19 марта свой день рождения отмечает Валерий Леонтьев. Именитому артисту исполнилось 72 года. Примадонна отечественной эстрады одной из первых поздравила певца, пожелав ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Кроме того, Алла Пугачева восхитилась талантом музыканта, заявив, что считает его великолепным артистом. В своем микроблоге возлюбленная шоумена Максима Галкина поделилась совместным снимком с именинником. На фото Примадонна нежно обняла Леонтьева, давая понять, что рада его видеть на съемочной площадке очередного ток-шоу.

Алла Пугачева покрасовалась на публике в бархатной фуражке и очках с круглой оправой. Образ певицы дополнил алый жакет. Белокурые локоны с челкой Примадонна оставила распущенными, добавив прическе объема за счет крупных волн.

«С днем рождения, верный друг, прекрасный человек и великолепный артист, Валерий Леонтьев! Обнимаю тебя крепко-крепко», — подписала снимок с музыкантом Примадонна.

Ранее Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом появилась на вечеринке по случаю дня рождения Насти Ивлеевой. Возлюбленная Элджея с помпой отпраздновала юбилей в ресторане «Прага» и получила массу дорогих презентов от именитых гостей. На вечеринке отметились: Николай Басков, Ксения Собчак, блогер и кумир тинейджеров Даня Милохин, Светлана Бондарчук с мужем Сергеем и многие другие.

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