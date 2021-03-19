«У меня прекрасные отношения с канадкой»: Шаляпин опроверг слухи о романе с внучкой Гурченко

Как отметил музыкант, не надо ему приписывать любовную связь с Еленой Королевой.

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro опроверг слухи о своем романе с внучкой актрисы Людмилы Гурченко — Еленой Королевой.

«Она замечательная девочка. Очень хорошая, добрая, неиспорченная. Роман мне с Леной не надо приписывать. У меня прекрасные отношения с канадкой. Мы с ней на связи. Просто с Леной мы подружились. Она мне близка по духу. Если будете видеть где-то вместе на мероприятиях, то это просто у нас дружеские похождения. Романа у меня с ней нет».

Прохор Шаляпин

По словам Прохора Шаляпина, он уже давно не удивляется слухам о своих многочисленных связях. «С кем не прикоснись — сразу роман. Что с 80-летней актрисой, что с молодежью. Все со мной… Я прекрасно к этому отношусь», — сказал исполнитель.

Ранее Прохор Шаляпин был замечен в обществе внучки Людмилы Гурченко, Елены Королевой, на вечеринке в честь финала конкурса «Мисс queen of the world». Многие присутствующие подумали, что у них не просто дружеские отношения. Добавим, что сейчас певец официально встречается с миллионершей из Канады.

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