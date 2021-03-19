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«Интересное сочетание»: Гагарина в кожаной юбке мини и пальто с массивными плечами появилась на съемках

Стилист Ольга Блок отметила умение певицы встраивать тренды в повседневный гардероб.

«Интересное сочетание»: Гагарина в кожаной юбке мини и пальто с массивными плечами появилась на съемках
Полина Гагарина. Фото: Global look press

Каждое появление Полины Гагариной на публике — настоящее событие. Звезда неизменно привлекает к себе внимание поклонников, журналистов и стилистов. Причем касается это не только светских мероприятий, но и повседневных аутфитов красавицы.

На этот раз Полина Гагарина появилась на съемках в длинном пальто с массивными плечами. Его она накинула на яркую водолазку и кожаную мини-юбку. Стилист Ольга Блок отметила: наряд получился достойным звезды — и оценила модный выбор знаменитости.

«Полина наглядно демонстрирует, как встраивать тренды в повседневный гардероб. Акцентированная линия плеча в пальто, водолазка — модный отсыл к 70-м. Актуальная кожаная юбка. Очень интересное сочетание ремня и обуви с намеком на ковбойскую эстетику. В итоге получился очень носибельный комплект с продуманными аксессуарами, при этом еще и актуальный. Это и правда выбор, достойный звезды», — отметила эксперт.

Справка Teleprograma.pro

Ольга Блок — персональный и fashion-стилист, сооснователь Style Institute Moscow. Опыт работы — 15 лет.

Ольга Блок
Ольга Блок. Фото: личный архив

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