«Детка, это фантастика»: постройневшая Наташа Королева шокировала видом осиной талии

Наташа Королева порадовала поклонников свежим пляжным снимком. Примечательно, что в кадре возлюбленная Тарзана позировала не в соблазнительном купальнике, а в алом платье с красивой линией декольте. При этом наряд подчеркивал все чувственные изгибы звездного тела певицы и ее осиную талию. Фанаты заметили, что украинская исполнительница просто феноменально постройнела и выглядит восхитительно. На летнем фото Наташа позировала с бокалом игристого, лучась счастливой улыбкой.

«Детка, это фантастика!», «О, боги! Как?!», «Словно юная девчушка», «Ее можно принять за сверстницу взрослого сына Архипа», «Бомбически», «Вот это декольте!! В вас так много жизни», «Глазки искрятся счастьем», «Какая спелая ягодка», «Фигурка просто загляденье», «Шикарная дамочка», «Вау, стройняшка», «Вами хочется только любоваться и восхищаться», «Платьице так и льнет к телу», «Красоточка», — пишут фолловеры.

К слову, после громкой истории с изменой Тарзана певица встала на сторону мужа. Сам Сергей Глушко утверждал, что любит только жену и никакие другие подружки на стороне ему не нужны.

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