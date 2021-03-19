«Я не собираюсь быть идеальной для всех!»: Польна назвала свой настоящий рост и размер одежды

Певица Ева Польна в Instagram нелестно высказалась в адрес тех, кто обсуждает ее вес. Особенно она недовольна журналистами, которые часто пишут об этом в своих материалах. Она считает, что интересоваться чужим весом – весьма странно.

По словам Евы Польны, человек даже в течение дня может выглядеть по-разному. Такие как она нервно работает всю неделю, потом радуются жизни и щеки в такие моменты у них розовеют и круглеют. Как отметила Польна, она не самая толстая женщина на Земле. Также она не американская модель Ким Кардашьян, с которой, как она считает, проживает оператор, художник по свету и гример.

«Я не собираюсь быть идеальной для всех! Всем, кто действительно волнуется за меня я сообщаю. Все в порядке. Я все такая же, как и последние несколько лет! Рост 165, размер одежды отечественный 48-50! Размер противогаза два!»

Ева Польна

Напомним, что в СМИ в последнее время активно писали о весе Евы Польны. Причем многие журналисты ее критиковали за лишние килограммы, которые, как они считают, звезда набрала за время самоизоляции.

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