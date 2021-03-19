«Белый цвет — маркий!»: Макеева в топе с гипюром вслед за Навкой примерила брюки палаццо

Анастасия Макеева появилась на съемочной площадке программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В личной страничке микроблога актриса не стала рассказывать поклонникам, о чем они беседовали с телеведущей. Звезда похвасталась утонченным аутфитом, признавшись, что помимо кипенно-белого костюма у нее в гардеробе есть тот же наряд, но в лавандовых тонах. Примечательно, что Макеева вслед за Татьяной Навкой поддержала тренд на брюки палаццо. К элегантному жакету она подобрала контрастный черный топ на бретелях с гипюром. Образ дополнили туфли-лодочки на шпильке. Анастасия визуально вытянула силуэт, став еще стройнее за счет правильно подобранной длины брюк.

«Ну и чего я так нарядилась? Где я? Зачем я тут? И кстати, как вам мой образ?! Это мой второй костюм — первый был лавандового цвета!! А вы любите белый цвет?! Я люблю очень и пусть белый цвет — маркий, но какой праздничный», — отметила актриса.

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