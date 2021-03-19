Голоса эпохи: педагог по вокалу оценила творчество Моргенштерна, Манижи и Бузовой

Нынешние кумиры молодежи собирают миллионы прослушиваний своих треков, в то время, как на лицах взрослых людей читается непонимание: как можно восхищаться такими песнями. Кто из молодых звезд умеет петь, а у кого эпатаж ускакал дальше голоса — таким вопросом задались журналисты и пригласили к обсуждению эксперта. Пятерых суперпопулярных хитмейкеров оценила педагог по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлия Таравкова.

Говоря о Моргенштерне, специалист назвала 23-летнего Алишера уникальным персонажем российской эстрады, но отметила, что штурмует чарты он далеко не вокалом.

«По смысловой и музыкальной нагрузке его песни довольно банальны, голос сильно обработан. Феномен Моргенштерна скорее в списках медийных событий, а не музыкальных. Но в его жанре не так значим голос, сколько эпатаж. Это тоже нужно: далеко не каждый сильный вокалист может сделать интересное публике шоу. Лично для меня это сложно назвать музыкой», — цитирует Таравкову «Комсомольская правда».

А вот Манижу, которую Россия собирается отправить на «Евровидение», педагог назвала прекрасной вокалисткой и интересным артистом, который сочетает в себе шикарный диапазон голоса, экспрессию и собственную фирменную подачу.

«Когда я впервые услышала Akkulista, ее манера напомнила мне Amy Winehouse: очень близкая вокальная позиция, много объемного воздуха в звуке, полетные верхние ноты, прекрасная опора, позволяющая передувать и легко брать высокие ноты, и прекрасное чувство ритма… Типичный американский вокал. Манижа не только певица, но и автор песен, а это значит, что она независима и самодостаточна, и это чувствуется, когда она выходит на сцену», — говорит преподаватель.

Поющего блогера Даву Таравкова оценила, как технически слабого, с неправильным дыханием, однако очень артистичного и харизматичного.

«Дава энергетически притягивает к своему творчеству. Как артист, на мой взгляд, он только в начале пути, пока у него нет своего стиля, точнее он в нем не определился: то ли репер, то ли попсовый исполнитель. Видно, что артист в поиске себя, но именно благодаря своей харизме ему удалось быстро получить признание поклонников», — отметила педагог.

А вот по поводу вокальных данных Ольги Бузовой эксперт оказалась совсем невысокого мнения, назвав певицу хорошим продюсерским проектом. Однако нельзя не отметить отдачу и упорство, с которыми популярная телеведущая рвется на эстраду.

«Она — человек шоу-бизнеса во всех его проявлениях, и делает в первую очередь шоу! Но ее композиции построены в основном на речи, причем живого вокала по сути нет, интонационно — все мимо нот, совсем нет опоры, все на связках, она не владеет даже минимальным набором умений вокалиста: дыханием, звукоизвлечением, артикуляцией. Но при ее колоссальном трудолюбии и работоспособности через года три интенсивных занятий с профессионалом Ольга может, как маленькое деревце, подрасти и окрепнуть в вокале», — говорит Таравкова.

Последним в списке оказался Даня Милохин, но его вокал преподаватель не смогла оценить за отсутствием оного. Специалист отметила, что парень — блогер, не певец. Он умеет говорить, а теперь просто «начал говорить под бит». Вот и все.

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