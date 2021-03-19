«В доме царит тепло и любовь»: муж Арнтгольц не скрывает свой восторг от отцовства

Муж Татьяны Арнтгольц на днях поделился первым снимком с новорожденным сынишкой Данилой. При этом актер не стал скрывать свой восторг от отцовства. 36-летний Марк Богатырев не спускает малыша с рук, нянчится с ним, окутывая сына заботой и любовью. Напомним, что для актера этот малыш стал первым, а вот у его жены Татьяны есть 11-летняя дочка Маша от Ивана Жидкова.

К слову, возлюбленная Марка родила сына Данилу следом за сестрой-двойняшкой. Они практически синхронно ушли в декрет. По словам Татьяны, ее малыш появился на свет с разницей в двадцать дней с сынишкой Ольги. Обе сестры снова стали мамами. Только у Оли уже трое детей.

«Друзья! Спасибо всем еще раз за ваши поздравления и теплые слова! Это невероятно приятно!! Пусть в вашем доме царит тепло и любовь, пусть все у вас получиться, пусть ваши дети будут счастливы и здоровы! Ура», — обратился к поклонникам актер.

Смотрите также: