«По ночам стены ходуном ходили»: в доме Бондарчука и Андреевой организовали хостел для студентов

Соседка режиссера Федора Бондарчука по его элитному дому в центре Москвы с видом на Кремль Валентина Васильевна рассказала, с какой неприятностью недавно пришлось столкнуться звезде и его жене актрисе Паулине Андреевой.

В их доме на втором этаже организовали хостел — дешевую ночлежку, которую очень быстро облюбовали студенты-афроамериканцы. Они снимали номера и буквально не давали никакой жизни жильцам дома.

«По ночам стены ходуном ходили. Мне моя подруга рассказывала. Она живет этажом выше и всю ночь уснуть не могла, так эти студенты резвились».

Валентина Васильевна

В итоге жители дома стали писать письма, чтобы прикрыть хостел. Наверняка свою подпись поставил и Федор Бондарчук, сообщает «Собеседник».

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Напомним, что Федор Бондарчук в 2018 году купил квартиру в легендарном доме по плану архитектора Щусева. Изначально жилье предназначалось для актеров Московского академического художественного театра. Позже в нем стали жить многие российские знаменитости. Стоят апартаменты в районе 80–90 миллионов рублей.

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