«Я тебе это припомню»: Ненашева вспомнила слова Зыкиной, которая затаила на нее обиду

Певица Галина Ненашева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой конфликт с исполнительницей русских народных песен Людмилой Зыкиной.

«У нас в Молдавии был концерт. И я взяла для исполнения песню «Калинка». После репетиции Людмила Георгиевна подошла ко мне и говорит: «Галя, «Калинку» не пой». Сказала, что у нее есть в репертуаре «Калинка». Это шли семидесятые годы. Я не сказала тогда ей ни да, ни нет. Я раньше ее вышла выступать. Спела «Калинку». Галина Ненашева

Как отметила Ненашева, после концерта Зыкина подошла сзади. «Она идет и говорит: «Я тебе это припомню». Никогда не думала, что она так скажет. Ничего ей не ответила. Через несколько лет в Колонном зале был концерт. Зыкина приболела и не выступала. Я спела песню «Течет волга». Потом был концерт в эфире телевидения, но меня вырезали. Якобы там колонна мешала. Это Зыкина приложила руку. Через много лет мы встретились. Она взяла мои руки и сказала»: «Прости меня, Галя». Я поняла, о чем речь. Зыкина строила преграды, чтобы я не выступала в Москве», — заявила Ненашева.

Галина Ненашева – известная эстрадная советская певица. Она заслуженная артистка России. Этого звания она была удостоена в 2002 году.

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