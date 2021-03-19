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«Хороший был человек, но рано умер»: Галина Ненашева высказалась о своем третьем муже

Как отметила певица, однажды она даже сделала аборт от супруга.

«Хороший был человек, но рано умер»: Галина Ненашева высказалась о своем третьем муже
Галина Ненашева. Фото: кадр из программы "Судьба человека"

Певица Галина Ненашева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем третьем муже. О нем, надо признать, крайне мало информации. Известно, что его звали Борис.

Галина Ненашева с третьим мужем
Галина Ненашева с третьим мужем. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Он у меня в коллективе работал. Его, кстати, к нам мой второй муж пригласил. Мы артисты такие – варимся в своем соку. Такая у нас работа. С Борисом мы были счастливы. Он сначала хотел со мной поиграть, но потом влюбился. Он оказался хорошим мужем, внимательным. Мне говорили, что он со мной из-за моей известности, но я не верила. Не всегда это так. У нас были настоящие чувства».

Галина Ненашева

Как отметила певица, однажды она сделала аборт от Бориса, потому что к тому моменту мужа уже не любила. «Он потом чуть с ума не сошел. Он хорошо к детям всегда относился. Хороший был человек, но рано умер. Я просто в один момент не захотела с ним жить. Мы с ним разводиться за ручку шли. Он думал, что это все временно», — заявила исполнительница.

Галина Ненашева – известная эстрадная советская певица. Она заслуженная артистка России. Этого звания она была удостоена в 2002 году.

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