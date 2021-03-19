«Не покупайте такие брюки!»: Хромченко показала, какой вещи не место в модном гардеробе

На программе «Модный приговор» телеведущая привела пример одежды, которая не подойдет никому, за редким исключением.

На передаче «Модный приговор» — новая героиня, а значит и новая порция модных советов от гуру стиля. Подруга обвинила 36-летннюю Анну из Курской области в отсутствии стиля и намеренном состаривании себя. На что ответчица признала –фигура не нравится, поэтому платьев в ее гардеробе нет, зато в изобилии оверсайз – худи, шаровары, футболки.

Историк моды Александр Васильев обратился к народному стилисту с предложением переодеть героиню. И специалист облачила девушку в бежевый жакет и брюки скинни в крупную клетку.

Именно последний предмет и смутил сразу обоих фэшн-экспертов – и Александра Васильева, и Эвелину Хромченко.

«Брюки с крупной клеткой в обтяжку не идут всяким ногам», — мягко заметил Васильев. И объяснил, что не так в образе Анны: «В данном случае клетка вся перекошена и подчеркивает некоторые изгибы ног, которые надо бы скрыть, а тут они, наоборот, на геометрической пропорции сфокусированы».

Эвелина Хромченко, продолжая и подтверждая мысль коллеги, обобщила сказанное и обратилась к телезрительницам.

«Не покупайте, женщины, такие брюки! Оставьте их в магазине. Аргумент «ну делают же их для кого-то» не работает. Вот пусть этот кто-то эти брюки и носит!» — призвала Хромченко.

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