«Я сделала аборт от любовника»: Галина Ненашева призналась, что изменяла второму мужу

По словам певицы, именно она виновата в том, что они расстались спустя 17 лет брака.

Певица Галина Ненашева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что изменяла своему второму мужу администратору Тамбовской филармонии Владимиру Ненашеву. От него она родила дочь Алену.

«Мне второй муж не сразу понравился. Прошло какое-то время, и мы стали вместе. В итоге дело у на дошло на свадьбы. Мы на тройках ехали по улице Горького. Все говорили, что иностранец на русской женится. Нас даже популярный актер Михаил Казаков поздравлял со свадьбой».

Галина Ненашева

Как отметила певица, в браке они прожили 17 лет.

«Я виновата, что мы расстались. Я ему изменяла. Мне просто стало стыдно. Он был родной для меня человек. Я себя считала бессовестной. Меня просто потянуло к интересному человеку. Так получилось. Так бывает. Я предала мужа. Ему, конечно, надо было меня удержать. Я сделала аборт от любовника. Володя ничего не знал. После расставания с ним у меня уже не было защитника. Он был моим администратором. В Москве мне не разрешали работать. И меня вскоре не стало на телевидении», — заметила исполнительница.

Галина Ненашева – известная эстрадная советская певица. Она заслуженная артистка России. Этого звания она была удостоена в 2002 году.

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