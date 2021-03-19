В стиле Вивиан: Лиза Арзамасова в день рождения повторила образ Джулии Робертс из «Красотки»

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отпраздновала свой день рождения в Дубае. Девушка вместе с мужем, фигуристом Ильей Авербухом, накануне празднования прибыла на популярный курорт, чтобы провести здесь незабываемый отпуск.

В день рождения возлюбленной Авербух постарался удивить именинницу, и распланировал праздничные сутки с самого рассвета и до полуночи. Сначала путешествие на верблюдах по пустыне, затем подъем на воздушном шаре над бескрайними жгуче-оранжевыми песчаными дюнами. А вечером – концерт и романтический ужин в ресторане одного из небоскребов.

Для праздничного ужина Арзамасова облачилась в точно такой же наряд, что и героиня Джулии Робертс из фильма «Красотка» Вивиан. Она выбрала платье шоколадного оттенка в крупный белый горошек и подобрала к нему аналогичные аксессуары – широкий ремень и шляпку.

Финал вечера привел именинницу в восторг, и она обратилась к Авербуху с благодарностью: «Спасибо, муж мой любимый, за бесконечно красивый день!».

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