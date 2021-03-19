Наташа Королева отметилась на Мальдивах в зеленом платье с открытыми плечами и тюрбаном на голове

Певица впервые отдыхает на райских островах и не скрывает своих восторгов от курорта.

47-летняя звезда эстрады Наташа Королева отправилась в отпуск. Вместе с мужем Сергеем Глушко певица впервые прибыла на Мальдивы. И ей настолько понравился курорт, что переполняющими ее эмоциями она решила поделиться с поклонниками.

Звезда для микроблога записала целый видеоотзыв. Она облачилась в яркое платье с открытыми плечами, повязала желтый платок как чалму на голову и позировала перед камерой.

«Впечатления — очень! Я теперь понимаю людей, которые постоянно сюда летают, потому что в Мальдивы не влюбиться невозможно! Это сказочно все здесь — вода, рыбы, песок, солнце», — поразилась Королева.

В первый же день по прибытии звезды решили оправиться на морскую прогулку. На катере они веселой компанией отплыли к рифам, где полюбовались подводным миром, плавая с маской и трубкой.

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