Павел Прилучный и Мирослава Карпович впервые вместе появились на светском мероприятии

Актер Павел Прилучный и звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович перестали скрывать свои чувства на публике. Не так давно они вместе появились на вечеринке, которая была организована в честь окончания работ над сериалом «В клетке 2». Видео с мероприятия появилось на одной из фанатских страничек Павла Прилучного в Instagram.

Весь вечер влюбленные сидели рядом и что-то активно обсуждали. Кстати, девушка уже давно подружилась с коллегами Прилучного. Мероприятие завершилось поздно ночью. Его влюбленная парочка покинула вместе.

Напомним, что в прошлом году Павел Прилучный развелся со своей женой актрисой Агатой Муцениеце. Вскоре он закрутил роман с Мирославой Карпович. Известно, что парочка живет вместе. Они снимают дом у одного из друзей звезды.

Кстати, недавно прошел слух, что у парочки назрел кризис в отношениях. Судя по кадрам видео, все у них прекрасно. Не исключено, что скоро «Мажор» сделает предложение руки и сердца любимой женщине.

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