«Я для нее – зверюшка»: Михаил Цивин обнародовал сообщения дочери Алексея Баталова к матери

Как отметил юрист, Гитана Леонтенко специально срежиссировала всю эту историю с квартирами.

Юрист Михаил Цивин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале обнародовал переписку дочери актера Алексея Баталова Маши со своей матерью Гитаной Леонтенко. Как заверил юрист, вдова актера — вовсе не тот человек, за которого себя выдает.

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Цивин подчеркнул, что эти сообщения заверены судебным приставом. Он намерен использовать их во время дальнейших разбирательств. По словам Михаила Цивина, Гитана Леонтенко ему просто хочет отомстить. Все документы, связанные с квартирами, она подписывала добровольно. Также Цивин заверил, что Леонтенко ненавидит сестру Маши Надю. Как он выразился, на этой женщине на самом деле грехов больше, чем на всех нас.

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Напомним, что Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина проходят по делу о незаконном присвоении жилья семьи покойного актера Алексея Баталова. Если их вина будет доказана, то им может грозить до десяти лет колонии.

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