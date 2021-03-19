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«Я для нее – зверюшка»: Михаил Цивин обнародовал сообщения дочери Алексея Баталова к матери

Как отметил юрист, Гитана Леонтенко специально срежиссировала всю эту историю с квартирами.

«Я для нее – зверюшка»: Михаил Цивин обнародовал сообщения дочери Алексея Баталова к матери
Михаил Цивин. Фото: Globallookpress.com

Юрист Михаил Цивин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале обнародовал переписку дочери актера Алексея Баталова Маши со своей матерью Гитаной Леонтенко. Как заверил юрист, вдова актера — вовсе не тот человек, за которого себя выдает.

Мария Баталова с мамой
Мария Баталова с мамой. Фото: Михаил Фролов/КП

«Моя мать жестока и беспощадна. Я для нее — зверюшка».

Мария Баталова

Цивин подчеркнул, что эти сообщения заверены судебным приставом. Он намерен использовать их во время дальнейших разбирательств. По словам Михаила Цивина, Гитана Леонтенко ему просто хочет отомстить. Все документы, связанные с квартирами, она подписывала добровольно. Также Цивин заверил, что Леонтенко ненавидит сестру Маши Надю. Как он выразился, на этой женщине на самом деле грехов больше, чем на всех нас.

Напомним, что Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина проходят по делу о незаконном присвоении жилья семьи покойного актера Алексея Баталова. Если их вина будет доказана, то им может грозить до десяти лет колонии.

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Гитана ЛеонтенкоМария БаталоваМихаил ЦивинНаталья ДрожжинаПрограмма "Пусть говорят"