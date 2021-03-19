«Учись прощать, когда душа обижена»: Людмила Максакова спустя много лет ответила дочери

Оперная дива Мария Максакова заявила, что мать актриса Людмила Максакова наконец-то вышла с ней на связь. Родительница прислала ей строчки из знаменитого стихотворения писателя Бориса Пастернака «Учись прощать».

«Она мне прислала объемное стихотворение по поводу того, как надо прощать в трех здоровых абзацах. «Учись прощать. Молись за обижающих. Зло побеждай лучом добра. Иди без колебаний в стан прощающих, пока горит Голгофская звезда. Учись прощать, когда душа обижена. И сердце, словно чаша горьких слез. И кажется, что доброта вся выжжена. Ты вспомни, как прощал Христос». Мария Максакова

Как добавила Мария Максакова, мать по-прежнему не хочет общаться ни с ней, ни с ее сыном Ваней. Она даже никогда не видела мальчика. При этом Ваня постоянно шлет ей приветы и приглашает к себе в гости, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Мария Максакова не так давно вернулась в Россию из Украины. При этом ей так и не удалось помириться со своей мамой.

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