«Можно было придумать что-то подрайвовее»: Билан раскритиковал песню Манижи для «Евровидения»

Как отметил музыкант, он надеется, что с этой композицией исполнительница хотя бы попадет в десятку.

Музыкант Дима Билан в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» раскритиковал композицию певицы Манижи для «Евровидения».

«Я придерживаюсь приблизительно подобного мнения – ее песня не хит. Конечно, у всех нас разные вкусы. Мне тоже кажется, что можно было придумать что-то подрайвовее». Дима Билан

Как отметил певец, он будет переживать за исполнительницу и надеется на ее окончательный успех.

«Я могу сказать, что будет очень хорошо, если она войдет с этой своей песней в десятку. Пожелаю ей этого», — заметил Дима Билан.

Напомним, что певица Манижа, настоящее имя которой Манижа Сангин, 8 марта победила в национальном отборе с песней Russian Woman («Русская женщина») на русском языке с фрагментами на английском. Именно с этой композицией она выступит в мае в Роттердаме, где и состоится финал «Евровидения».

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