Дима Билан пообещал в третий раз отправиться на «Евровидение»

Как отметил певец, он вполне способен еще раз выступить на этом европейском песенном конкурсе.

Музыкант и певец Дима Билан в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что хочет в третий раз отправиться на престижный музыкальный песенный конкурс «Евровидение».

«Мне кажется да. Я могу там выступить. Говорить, что никогда туда точно не поеду не буду». Дима Билан

Также певец ответил на вопрос о трех местах на Земле, куда бы он хотел отправиться в ближайшее время:

«В Исландию, в Карачаево-Черкессию и на гастроли по городам России».

Выбрал он и свою любимую социальную сеть.

«Я один из первых в 2014 году в нашей стране завел Instagram. Поэтому выбираю эту соцсеть», — заметил музыкант.

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Напомним, что Дима Билан в первый раз выступал на «Евровидении» в 2006 году. Тогда он занял второе место. Спустя два года он снова отправился «покорять Европу» и выиграл. Этот успех до сих пор остается единственным среди российских звезд эстрады. В нынешнем году на конкурс поедет певица Манижа.

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