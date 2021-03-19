«Курица или рыба?»: Бородина поглумилась над «нарядом стюардессы» Бузовой перед съемками

Телеведущие в паре ведут «ББ шоу» и собирались в одной гримерной.

Ольга Бузова очень активно ведет микроблог в Instagram, где рассказывает о своей жизни, карьере, моде и прочих вещах не только в фото-, но и видеоформате. Накануне девушка показала, как ее собрал стилист к съемкам программы, и сама пошутила, что стала похожа на стюардессу.

На Бузовой красовался ярко-зеленый жакет, а шею прикрывал пестрый платок. Волосы телеведущая предпочла собрать в шишку на макушке, отчего действительно стала напоминать стюардессу. Увидев образ коллеги, Ксения Бородина посмеялась:

«Оль, спроси у подписчиков: «Курица или рыба?», — поглумилась Бородина.

На что Бузова сначала отреагировала: «Это я?!». А потом спохватилась: «Или что есть?».

Оказалось, что шарфик на шею девушка повязала из-за покраснений – она прибыла на съемки сразу после уходовой косметической процедуры и хотела скрыть контраст на коже. Но такой прием с аксессуаром не понравился ни стилисту, ни самой Бузовой. «Ну что нам делать? Когда нет выхода, есть вход. Сегодня я с шарфиком», — резюмировала поющая теледива.

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