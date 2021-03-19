Лера Кудрявцева: «Вика Цыганова отказалась от ЭКО»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Эксперимент! Как правильно варить картошку
Видео

Квартира Юлии Началовой подешевела на десять миллионов рублей

На данный момент жилье пытаются продать родственники исполнительницы.

Квартира Юлии Началовой подешевела на десять миллионов рублей
Юлия Началова. Фото: Globallookpress.com

Квартира покойной певицы Юлии Началовой в ЖК «Кутузовская Ривьера» в Москве, как сообщил источник Teleprogramma.pro, продается на данный момент за 90 миллионов рублей. Отметим, что изначально родственники звездной исполнительницы планировали ее продать за сто миллионов. Апартаменты, согласно данным агентства «Циан», по-прежнему стоят в продаже, но пока найти покупателя не получается.

Юлия Началова
Юлия Началова. Фото: Globallookpress.com

На данный момент вопросами, связанными с квартирой звезды, занимаются родственники исполнительницы. В частности, ее отец Виктор Началов, а также адвокат, представляющий интересы семейства.

Заметим, что бывший гражданский муж Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов, по-прежнему занимает принципиальную позицию. В этом вопросе он не уступил. Спортсмен, как и раньше, хочет получить свою долю от продажи квартиры.

Напомним, недвижимость Юлии Началовой досталась в свое время от бывшего мужа, футболиста Евгения Алдонина. Позже певица переписала долю в квартире на Фролова. Тогда исполнительница искала деньги на ремонт. Хоккеист предложил свою помощь и выкупил у звезды половину апартаментов за 20 миллионов рублей.

Смотрите также: 

Тэги

Александр ФроловМоскваНовости googleЮлия НачаловаЮлия Началова последние новости