Квартира Юлии Началовой подешевела на десять миллионов рублей

Квартира покойной певицы Юлии Началовой в ЖК «Кутузовская Ривьера» в Москве, как сообщил источник Teleprogramma.pro, продается на данный момент за 90 миллионов рублей. Отметим, что изначально родственники звездной исполнительницы планировали ее продать за сто миллионов. Апартаменты, согласно данным агентства «Циан», по-прежнему стоят в продаже, но пока найти покупателя не получается.

На данный момент вопросами, связанными с квартирой звезды, занимаются родственники исполнительницы. В частности, ее отец Виктор Началов, а также адвокат, представляющий интересы семейства.

Заметим, что бывший гражданский муж Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов, по-прежнему занимает принципиальную позицию. В этом вопросе он не уступил. Спортсмен, как и раньше, хочет получить свою долю от продажи квартиры.

Напомним, недвижимость Юлии Началовой досталась в свое время от бывшего мужа, футболиста Евгения Алдонина. Позже певица переписала долю в квартире на Фролова. Тогда исполнительница искала деньги на ремонт. Хоккеист предложил свою помощь и выкупил у звезды половину апартаментов за 20 миллионов рублей.

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