Мамин блондинчик: экс-звезда «Дома-2» Саша Черно показала, как сынок сам умеет раскачиваться в кровати

Прошлым летом звезды реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян впервые стали родителями. У пары появился сынок, которого назвали Стефаном. Спустя время участники покинули проект и полностью посвятили себя воспитанию малыша.

Стефан растет не по дням, а по часам, ему уже семь месяцев. За каждым достижением малыша следят тысячи поклонников пары в Instagram. И знаменитая мама старается уважить любопытство фолловеров, показывая красавчика-сынишку на фото и видео.

На этот раз мама подловила своего ненаглядного блондинчика за увлекательным занятием. Кроха сидя в кроватке раскачивал сам себя, занимаясь при этом музыкальной игрушкой.

«Моя любовь!», — подписала Черно видео.

Мамочка добавила, что ее чувство к сыну настолько сильное, что она не готова заводить второго ребенка. И она предполагает, что уже не сможет никого полюбить так, как Стефана.

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