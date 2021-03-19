Главная муза: Орбакайте предстала на выставке в черном жакете оверсайз и кожаных легинсах

Акцент в образе звезда сделала на белую блузку и броши в тон.

49-летняя Кристина Орбакайте параллельно с концертами в нескольких городах страны еще успевает выходит на театральную сцену. Звезда играет в «Современнике» спектакль «Двое на качелях», в паре с Кириллов Сафоновым.

Кроме того, старшая наследница Аллы Пугачевой не забывает выходить в свет. Накануне звезда побывала на открытии артмедиавыставки знаменитого клипмейкера Ирины Мироновой, которая сотрудничает со многими селебрити, включая Орбакайте и Гагарину.

Кристина Орбакайте предстала перед публикой в черно-белом прикиде. Девушка выбрала жакет оверсайз, кожаные легинсы и белую рубашку, ставшую акцентом в образе наряду с брошами в тон.

Ирина Миронова в беседе с журналистами подчеркнула, что Кристина Орбакайте давно стала для нее самой главной музой. Именно с ней клипмейкер сняла больше всего видеоклипов, чем с другими селебрити. И для Орбакайте виновница торжества провела персональную экскурсию по выставке.

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