«Дерзко и эффектно»: Топурия дополнила тотально черный образ кожаным пиджаком

Певица Кети Топурия, недавно ставшая мамой во второй раз, уже возобновила музыкальную карьеру, закончив декретный отпуск. Девушка порадовала фанатов несколькими появлениями на публике.

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Не остался незамеченным и наряд Топурии. Солистка группы «А Студио» предпочла тотально черный аутфит, добавив глянцевости в образ – кожаный пиджак и высокие сапоги.

Стилист Лариса Тимиряева оценила образ звезды для портала Teleprogramma.pro, похвалив ее за наличие в одном наряде множества трендов сезона.

«Ультрамодный Street style образ! Кети объединила воедино массу трендов в модной минималистической манере, но при этом не перегрузила свой аутфит. Начнем с total black. Черный цвет — цвет драмы и он требует контраста, что мы и наблюдаем/ Контраст в разнице фактур: матовые с глянцем, текстур, плотности и прозрачности. Очень эффектно комплект разбавлен топом с модными вырезами, подчеркивающими контраст между черной тканью и светлой кожей. Дерзко и эффектно получилось сочетание в черном монохромном луке столкновение мужского и женского. Конечно же ключевую роль играет топ. В нем не просто модные разрезики, а имитация топа — бра и намек на «голый» пресс, что просто на пике в весенне — летнем сезоне-2021. Но как элегантно и презентабельно все продемонстрировано! Модного градуса добавляет черный кожаный пиджак. Кожа вообще в моде, а жакеты в мужском стиле продолжают держать пальму первенства. Весь образ выстроен гармонично, в едином ритме четких линий», — оценила образ звезды Лариса Тимиряева.

Отдельное внимание в наряде звезды стилист уделила аксессуарам. Детали, как известно, решают, и у Топурии они подобраны безупречно.

«Даже рисунок голенищ сапог повторяет ассиметричный рисунок края топа! Стильно и гармонично завершают образ очки флэт-топперы – одна из самых популярных из массивных оправ с прямой верхней границей. Они идеально поддерживают четкие линии, лаконичный крой, плотную ткань и мужской стиль в женском образе. Кети абсолютно органична в данном аутфите. Браво! Образ просто в десяточку», — восхитилась Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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