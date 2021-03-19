«Дерзко и эффектно»: Топурия дополнила тотально черный образ кожаным пиджаком

Певица Кети Топурия, недавно ставшая мамой во второй раз, уже возобновила музыкальную карьеру, закончив декретный отпуск. Девушка порадовала фанатов несколькими появлениями на публике.
Не остался незамеченным и наряд Топурии. Солистка группы «А Студио» предпочла тотально черный аутфит, добавив глянцевости в образ – кожаный пиджак и высокие сапоги.
Стилист Лариса Тимиряева оценила образ звезды для портала Teleprogramma.pro, похвалив ее за наличие в одном наряде множества трендов сезона.
«Ультрамодный Street style образ! Кети объединила воедино массу трендов в модной минималистической манере, но при этом не перегрузила свой аутфит.
Начнем с total black. Черный цвет — цвет драмы и он требует контраста, что мы и наблюдаем/ Контраст в разнице фактур: матовые с глянцем, текстур, плотности и прозрачности. Очень эффектно комплект разбавлен топом с модными вырезами, подчеркивающими контраст между черной тканью и светлой кожей.
Дерзко и эффектно получилось сочетание в черном монохромном луке столкновение мужского и женского. Конечно же ключевую роль играет топ. В нем не просто модные разрезики, а имитация топа — бра и намек на «голый» пресс, что просто на пике в весенне — летнем сезоне-2021. Но как элегантно и презентабельно все продемонстрировано!
Модного градуса добавляет черный кожаный пиджак. Кожа вообще в моде, а жакеты в мужском стиле продолжают держать пальму первенства. Весь образ выстроен гармонично, в едином ритме четких линий», — оценила образ звезды Лариса Тимиряева.
Отдельное внимание в наряде звезды стилист уделила аксессуарам. Детали, как известно, решают, и у Топурии они подобраны безупречно.
«Даже рисунок голенищ сапог повторяет ассиметричный рисунок края топа! Стильно и гармонично завершают образ очки флэт-топперы – одна из самых популярных из массивных оправ с прямой верхней границей. Они идеально поддерживают четкие линии, лаконичный крой, плотную ткань и мужской стиль в женском образе.
Кети абсолютно органична в данном аутфите. Браво! Образ просто в десяточку», — восхитилась Лариса Тимиряева.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».