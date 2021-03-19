Мамина модница: Лиза Галкина для семейной дискотеки нарядилась в футболку и брюки с лампасами

Накануне в замке Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь было весело. Глава семьи развлекался с семилетними двойняшками Гарри и Лизой, устроив им настоящую дискотеку. Дети Примадонны и шоумена пустились в пляс под культовую мелодию из фильма «Охотники за привидениями». И каждый старался продемонстрировать свое владение стилем «робот».

Лиза Галкина для удобства нарядилась в футболку и алые брюки с любимыми лампасами. Чтобы роки были свободными, девочка решила остановить свой выбор на популярном аксессуаре – поясной сумке. И вместе с братом устроила танцевальный баттл.

Добавим, что дети Пугачевой и Галкина растут очень талантливыми наследниками. Они не только умеют танцевать, но и петь, а также играть на фортепиано. Каждый из них, кроме того, увлекается своими хобби – Лиза модой, а Гарри – выжиганием по дереву и электрикой.

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