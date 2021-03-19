Семь свечек и бантик: Костенко показала, какой торт приготовила Тарасову в день рождения

Футболист Дмитрий Тарасов 18 марта встретил свое 34-летие. День рождения спортсмен отметил в тесном кругу среди родных и близких в одном из ресторанов Москвы. Обязательными атрибутами вечеринки стали поздравительные речи, дискотека и торт.

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Третья жена именинника, модель Анастасия Костенко позаботилась о том, чтобы главный десерт вечера понравился имениннику и гостям. Девушка заметила:

«Чистый и белый, как твой наступивший год, золотой, как твоя душа», — обратилась к мужу модель.

Одноярусный высокий торт был украшен золотистым бантиком и семью свечками. Не обошлось и без пиротехники – два фейерверка добавили торжественности моменту.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко женаты три года. за это время у пары родились две дочки-погодки – Милана и Ева, но останавливаться на этом родители не планируют.

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