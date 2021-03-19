«Просто плюшевое!»: Бородина похвасталась новым пальто Тедди молочного цвета с английским воротником

Телеведущая Ксения Бородина в паре с Ольгой Бузовой ведут новый проект на ТНТ – «ББ шоу». Это своего рода продолжение программы «Бородина против Бузовой», но в ином формате – с приглашением экспертов, звезд и героев, которые на глазах телезрителей поведают о своей истории.

На съемку очередного выпуска Бородина прибыла в обновке. Девушка обожает шопинг, поэтому ни дня не проходит, чтобы модница себе чего-нибудь не приглядела или не приобрела. На этот раз у нее новое пальто – комбинированное деталями из эко-меха на рукавах и воротнике.

«Сегодня у меня такой вот прикольный образ. Зима нас не покидает, и, чувствую, весна тоже будет не особо жаркой», — заметила звезда. И похвасталась: «Просто плюшевое! Нереально удобное!».

Красавица заверила, что такое пальто молочного цвета подойдет и к юбке, и к джинсам. Сама Бородина составила аутфит из серой мини-юбки, дополнив образ высокими ботинками на массивной подошве Dior.

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