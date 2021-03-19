«Буду плавать»: Наташа Королева на Мальдивах сверкнула пышными формами в алом лифе и велосипедках

Эстрадная дива впервые отправилась отдыхать на райские острова и с головой погрузилась в атмосферу беззаботности.

Певица Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко отправились в отпуск. На этот раз звезды выбрали Мальдивы. И эстрадная дива призналась, что впервые в жизни отдыхает на райских островах.

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Первые же дни на острове произвели на певицу огромное впечатление. Она поделилась эмоциями в своем микроблоге и рассказала, что теперь понимает, почему Мальдивы так любят – настоящий релакс, отсутствие стресса, невероятной красоты океан и ласковое солнце могут покорить любого.

В первый же день Королева и Тарзан решили устроить заплыв с рыбками. Они отправились на катере на экскурсию и погрузились в воду с масками, чтобы полюбоваться на красоты подводного мира.

«Буду плавать с рыбками», — рассказала звезда.

Для погружения звезда выбрала алый лиф и велосипедки, которые подчеркнули пышные формы красавицы. Звезда даже пустилась в пляс, как бы невзначай сверкнув эффектной фигурой.

После погружения Королева призналась, что ей очень понравилось. «Это шедевр! Я с такой стаей рыб летела», — впечатлилась знаменитость.

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