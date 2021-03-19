Танец роботов: Галкин показал, как Лиза и Гарри пустились в пляс под культовый саундтрек

Семилетние Гарри и Лиза Галкины не против повеселиться и поозорничать, как и все их ровесники в этом беззаботном возрасте. Дети Примадонны и шоумена несмотря на свой загруженный занятиями и обучением график всегда найдут потехе час.

больше по теме Мамина умница: Лиза Галкина позировала за фортепиано в черном лонгсливе и красных брюках с лампасами Семилетняя дочь Аллы Пугачевой давно занимается музыкой.

Особенно если не прочь позабавиться и сам глава семьи. А, как известно, яблочко от яблони недалеко падает.

Максим Галкин показал, как Гарри и Лиза пустились в пляс под культовый саундтрек прошлого века – Ghostbusters из фильма «Охотники за привидениями». Ребята не смогли устоять и устроили настоящую дискотеку. Сначала Гарри показал свой танец в стиле «робот», затем присоединилась Лиза.

Получилось очень весело и по-доброму – очевидно, что детям Пугачевой и Галкина любимая не одним поколением музыка пришлась по душе.

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