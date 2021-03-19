Леди в черном: Костенко в день рождения Тарасова нарядилась в вечернее платье в пол с кружевным декольте

Футболист Дмитрий Тарасов однажды признался, что март – это его любимый месяц. Дело в том, что с наступлением весны он и его жена, модель Анастасия Костенко, празднуют дни рождения. Первым свой личный новый год встретил спортсмен. Ему 18 марта исполнилось 34 года.

По случаю дня рождения Тарасов решил устроить небольшой праздник. На вечеринку он пригласил только самых близких. Костенко решила в этот день блеснуть своей красотой и выбрала силуэтное черное платье из атласной материи. Девушка поддержала тренд на комбинированные вещи – декольте и рукава наряда выполнены из тонкого кружева.

Дополнением к утонченному образу стала простая, но элегантная укладка. Законченный образ модель показала в своем микроблоге.

Кстати, совсем скоро день рождения будет отмечать и Анастасия Костенко. У красавицы-жены Дмитрия Тарасова именины 29 марта.

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