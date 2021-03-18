«Специально выманила на улицу»: Кошкина, изогнувшись в соблазнительной позе, показала роскошную грудь

Популярность Яна Кошкина приобрела благодаря роли в ситкомпе «ЧОП». Сейчас эффектная брюнетка с роскошной грудью едва успевает перемещаться между съемочными площадками – настолько востребована она в последнее время. В своем Instagram Яна показала, как провела время на одной из них. Устроить фотосессию на свежем воздухе ей помог коллега.

«Специально выманила на улицу нашего режиссера, и по совместительству лучшего фотографа», — написала Кошкина.

В кадре она изогнулась в соблазнительной позе, блеснув пышным бюстом. Брюнетка выбрала фиолетовый топ на широких бретелях и куртку лавандового оттенка.

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Напомним, ранее Кошкиной приписывали роман с юмористом Гариком Мартиросяном. Эти слухи актриса никак не комментировала, о своей личной жизни она предпочитает молчать.

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