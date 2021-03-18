«Чего только не было»: Юлия Паршута рассказала о своих бьюти-преображениях

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Юлии Паршуты появилась фотоподборка селфи артистки. Примечательно, что на снимках у знаменитости везде разная прическа и цвет волос.

Юлия призналась, что с приходом весны ей захотелось перемен. Певица решилась на бьюти-преображение. Однако до сих пор не придумала, что именно ей сделать. В последние годы она оставалась неизменной блондинкой с платиновым оттенком. Но было время, когда Паршута красила волосы в темный цвет и даже носила каре.

«Длинные волосы, короткая стрижка, челка-тайм, блонд, смоль, неожиданный оттенок (но вроде ок). Чего только не было», — отметила артистка.

К слову, Юлия вновь задумалась о каре. Но девушку пугает уход за такой стрижкой. В салоне укладка смотрится изящной, но самостоятельно у Паршуты не получается добиться такого же эффекта, что у профессионального мастера.

Что касается смены цвета волос, тут у Паршуты тоже возникли сомнения. Певица мечтает вернуть себе натуральный — темный оттенок. При этом она боится, что ей может это быстро разонравиться.

«И если весна — синоним перемен, то я свой подобрать никак не могу. Давайте, как в Sims, поможем мне выбрать прическу», — предложила Юлия своим поклонникам.

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