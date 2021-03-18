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«В шикарной форме»: 52-летняя Валерия позировала в розовом бикини на пляже

Певица с семьей отдыхает в Дубае.

«В шикарной форме»: 52-летняя Валерия позировала в розовом бикини на пляже
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: instagram.com/valeriya

Арабские Эмираты – одно из любимых мест отдыха певицы Валерии. Недавно она с мужем Иосифом Пригожиным провела там часть зимы. Теперь же семья вновь вернулась в этот город, только уже в более расширенном составе – компанию родителям составили младший сын певицы Арсений и его жена с двухмесячной дочкой.

В своем Instagram Валерия решила показать снимок, на котором запечатлелась в бикини. Певица находится в шикарной форме. Это отметили многие ее фанаты.

«Вы молодец, в шикарной форме! Много работаете с нагрузками, сразу видно! Классная как всегда! Вообще как девочка», — писали пользователи Сети.

Сама же певица отметила, что за месяц сбросила три килограмма. И все это благодаря особой программе питания, которая включает в себя вегетарианские продукты и рыбу.

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