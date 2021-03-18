«Отключиться от внешних дел»: Ани Лорак в модном клетчатом кардигане посвятила вечер чтению

Исполнительница Ани Лорак поддержала тренд на принт-клетку. В одном из последних постов артистка опубликовала фото в новом образе.

Певица облачилась в белую хлопчатую блузку и черные кожаные брюки. Поверх белоснежной кофты Ани Лорак надела теплый вязаный кардиган в крупную клетку. Примечательно, что внутри черных и молочных клеточек, напоминающих шахматную доску, были дополнительные узоры. Зигзаги и полосы разнообразили модный аутфит знаменитости. В качестве аксессуаров исполнительница выбрала массивную золотую цепь.

«Книга – лучший друг, который всегда с тобой рядом. Можно отключиться от внешних дел, пообщаться с автором, получить знания и пищу для размышлений. Информация нас объединяет», — рассказала Лорак о личных планах на вечер.

Отметим, поклонники певицы остались довольны фэшн-решением кумира:

«Какая вы уютная, было бы так здорово, если бы вы написали книгу, вы такая мудрая и позитивная девушка, очень бы хотелось почитать ваши мысли», «Шикарная Каролина», «Красотка».

Напомним, ранее клетчатый принт демонстрировала Валерия. Жена продюсера Иосифа Пригожина отдала предпочтение ярким цветам. Певица выбрала тренч в малиново-сине-зеленой расцветке.

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