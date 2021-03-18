«Человек с большой буквы»: Анастасия Костенко поздравила Дмитрия Тарасова с 34-летием

Модель Анастасия Костенко опубликовала поздравление для своего избранника Дмитрия Тарасова. Жена спортсмена в черном платье в пол отметилась с возлюбленным в день его рождения.

Телеведущая разместила в своем микроблоге свежие кадры с мужем. Пара собралась на праздничный ужин в честь дня рождения Дмитрия Тарасова.

«Другие 7 851 163 854 человек облегченно вздохнули и подняли тост за твое здоровье, потому что участь встретить меня обошла их стороной. Если серьезно — ты человек с большой буквы и невероятно сильная личность! Год был сложным, но вместе мы справились!», — отметила Костенко в комментариях под снимками.

Для торжественного события Анастасия выбрала черное атласное платье с кружевными рукавами и сумочку ему в тон с металлическими заклепкам на серебристой цепочке. Сам именинник был одет в серый костюм в тонкую черную клетку и черный джемпер с круглым воротом. На ногах Дмитрия были белые кроссовки.

Костенко пожелала мужу здоровья, новых достижений и исполнения всех желаний.

«Любви желать не буду, по-моему моей тебе вполне хватает», — пошутила Анастасия.

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