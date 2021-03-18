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«Арсюша»: Рудковская нарядила младшего сына в белые ползунки со звездочками

На днях малышу исполнится полгода.

«Арсюша»: Рудковская нарядила младшего сына в белые ползунки со звездочками
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями во второй раз в прошлом сентябре. Малыша назвали Арсений, а выносила его суррогатная мать. На днях мальчику исполнится уже полгода. В своем Instagram Рудковская показала снимки, на которых запечатлела ребенка в белых ползунках со звездочками.

«Арсюша и его друг Пончо», — подписала фото Яна.

Пончо – это четвероногий домашний любимец блондинки.

Напомним, в начале января Рудковская отметила свой 46-й день рождения. А чуть позже – очередную годовщину со дня знакомства с Евгением Плющенко. Для обоих этот брак стал вторым. У олимпийского чемпиона есть сын от предыдущего брака, а у продюсера – двое взрослых детей.

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