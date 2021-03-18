«Во, какие носки!»: Галкин показал, как Лиза и Гарри разбирают пакеты с подарками

Совсем скоро Лиза и Гарри Галкины закончат первый класс. Звездные дети учатся в частной школе, а родители тратят на их образование порядка шести миллионов рублей в год. В эту сумму входят также занятия по французскому языку, спортивные секции и другое. В своем микроблоге Максим Галкин часто делится жизненными моментами со своими детьми. На этот раз он показал, как довольные Лиза и Гарри разбирали пакеты с подарками от одного известного магазина детской одежды.

«А у меня во, какие носки! И сумочка!», — сказала Лиза. «Супер», — одобрил Галкин.

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Напомним, Аллу Пугачеву и Максима Галкина в этом году ждет семейный юбилей. Супруги отметят десятилетие совместной жизни.

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