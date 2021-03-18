«Хотят только «этого»»: Ольга Бузова устроила интерактивную секс-инструкцию в студии «ББ шоу»

ТНТ запустил новый проект «ББ шоу». В ток-шоу телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина поговорят о волнующих мужчин и женщин темах.

Дискуссию предстоящего выпуска предложила бывшая возлюбленная шоумена Давида Манукяна. Ольга захотела услышать экспертное мнение о том, «почему девушки, желающие построить свое счастье, натыкаются на мужчин, которые хотят только «этого»?».

Продюсеры собрали в студии разных гостей. Бородина и Бузова полушали истории одиноких женщин, и пар, переживающих кризис в отношениях. Открыл выпуск вместе с Ольгой стендап-комик Марк Сергиенко. Кстати, сам Марк уверен, что женщины намеренно выбирают тех, кто не заинтересован в продолжительных романтических отношениях.

Также в студии присутствовали эксперты. Создательница Центра интимной жизни рассказала о практиках по укреплению пар.

«Давайте прямо сейчас продемонстрируем на наших ребятах эти практики. А после практики вы поженитесь», – предложила Ольга.

Отметим, «ББ шоу» будет выходить по будням на ТНТ в 11:00 по московскому времени.

Смотрите также: