«Снежные баталии»: Лиза и Гарри Галкины весело провели время на улице

Алла Пугачева и Максим Галкин души не чают в своих двойняшках Лизе и Гарри. В этом году звездным детям исполнится уже по восемь лет. они учатся в частной школе, изучают французский язык, а также успевают заниматься спортом и музыкой. В таком нелегком графике малыши находят время для уличных забав. В одном из фан-аккаунтов Лизы в Instagram появился видеоролик, на кадрах которого двойняшки веселятся в сугробах под присмотром папы.

«Снежные баталии», — подписано видео.

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Напомним, что Примадонна и шоумен в этом году отметят десятилетие совместной жизни. С Галкиным Аллу Борисовну несколькими годами ранее познакомил ее предыдущий муж Филипп Киркоров. Для юмориста, которому 44 года, это первый брак. Для 72-летней Пугачевой – пятый.

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